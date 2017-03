Gjør du disse tre feilene? Det gjør vi! For det er liksom bare noen ting vi har hørt er bra for både mage og tarmene hvis vi har vondt i magen eller bare vil være sunne. Det er matvarer og dumme vaner du absolutt bør unngå. Vi har samlet de tre største synderne som de fleste av oss sverger til, når vi prøver å være sunne. Bare se her!

1. Du spiser yoghurt

Det er kanskje en av de aller største feilene vi alle gjør. De fleste yoghurt-produkter er nemlig fulle av sukker, og folk spiser det for å få godt med sunne probiotika-bakterier. Problemet er bare at sukkerinnholdet ofte er så høyt, at det ikke lønner seg. Sørg for at du velger en nøytral og veldig sukkerfattig versjon, hvis du ønsker å få nytte av de sunne bakteriene.