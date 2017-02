Denne frukten bør du spise hver dag hvis du vil ned i vekt

Hvis du er av typen som eeeeelsker junk-food, så er eplet også en god venn. Frukten er full av bakteriehemmende stoffer, som er bra for magen og den indre balansen. Så spis i vei!

Det er imidlertid ikke uten betydning hvilke epler du spiser. Golden Delicious-epler er spesielt bra for tarmen, fordi de er fulle av fibre og antioksidanter. Og hvis du for eksempel lider av oppblåst mage, så vil magen takke deg for at du spiser epler.

Epler er også bra mot overvekt, diabetes, for høyt kolesterol, hjerteinfarkt og et generelt bra immunsystem.

Det er viktig at du spiser eplene rå, slik at du bevarer så mange vitaminer som mulig. Og det gjør ikke noe om du spiser opp til to-tre epler om dagen.