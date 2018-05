Spis brød med god samvittighet

I matpakka, på frokostbordet, til suppa og salaten, eller som et sunt alternativ til søtsaker: Nybakt brød kan få tennene til å løpe i vann hos de fleste. Likevel har butikkene i en del år meldt om synkende salg, fordi mange har stengt døra helt for fristende bakverk for å unngå å få for mange kalorier, karbohydrater, gluten – eller alle tre. Men det finnes faktisk ikke noe vitenskapelig belegg for å si at det er sunt å droppe brødet. Langt ifra.

Brød er sunt året rundt

Om brød er sunt, avhenger helt og holdent av hvilken type brød du velger. Hvis du spiser et snøhvitt rundstykke eller bagett, er det ikke særlig mye helse å hente i brødkurven. Men hvis du velger smart, kan brød være propp- fullt av fiber som metter og holder magen i gang. Det kan gi et vesentlig bidrag til proteininntaket og fylle lagrene med B-vitaminer, magnesium, sink og jern.

Store studier slår også fast med store bokstaver at de som spiser mest fullkorn har vesentlig lavere risiko for å utvikle sykdommer som type 2-diabetes, blodpropp og tarmkreft. Det skal delvis skyldes kombinasjonen av alle de gode innholdsstoffene i kornet og delvis at hvis du unngår brød, spiser du noe annet i stedet.

Brød erstattes ofte med kjøtt, og hvis du velger å spise bacon i stedet for rugbrød, har du ikke oppnådd noen helsegevinst. Da får du tvert imot dårligere helse.