Derfor er det bra å spise godteri

I disse dager kan det være vanskelig å forsvare at det faktisk finnes noe som helst som er bra eller sunt ved godteri.

Men det gjør det, heldigvis.

En australsk forsker har i hvert fall funnet en sammenheng mellom glukosen, det vil si sukkeret i godteriet, og en forbedret selvkontroll hos mennesker som spiser godteri.

I praksis kan man derfor påstå at glukosen fungerer som en slags maskin for et menneskes selvkontroll, slik at det dermed blir lettere for eksempel å kunne motstå og klare ellers pressede situasjoner.