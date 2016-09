Dette er det BESTE tidspunktet å spise lunsj på

Har du og kollegene dine ulik oppfatning av når det er best å spise lunsj? Mye tyder på at dere bør bli enige om et tidspunkt - og det fort.

For tidspunktet for lunsjen betyr mer enn du kanskje er klar over.

Selv om det av og til kan være vanskelig å bestemme et fast tidspunkt, så er det likevel lurt å prøve å ha en fast tid. For det kan bety veldig mye for helsen din hvis du dropper lunsjen eller ikke går i kantina på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Forskere har funnet sammenheng mellom uregelmessige tidspunkter og overvekt, type 2-diabetes og for høyt blodtrykk. Egentlig gjelder dette for alle måltider, men spesielt lunsjen skiller seg ut i forskernes resultater.