Dette gjør sukker med kroppen din

Forskjell på sukker

I prinsippet er sukkeret i et eple den samme typen som i sukkerskåla. Men i motsetning til hvitt, raffinert sukker er frukt en viktig kilde til vitaminer, mineraler og fibrer, og det naturlige sukkeret i frukt bruker dessuten lenger tid på å brytes ned, noe som gjør blodsukkeret mer stabilt.

Kalorier fra hvitt sukker metter også dårlig, og de næringsfattige karbohydratene kan påvirke appetittreguleringen negativt, slik at du spiser for mye.

Med nærmere 400 kval per 100 gram, utgjør det hvite sukkeret også en irriterende kilde til kalorier. Er sukkerinntaket for stort, kan det resultere i overvekt og type-2-diabetes, samt at leveren kan ta skade over tid fordi den ikke rekker å bryte ned fruktosen som er i sukkeret.