Disse fiskene er aller best for deg

Det er ikke uten betydning for helsen din om du velger laks eller torsk til middag. Vil du spise fisk som er sunn for hjertet, bør du nemlig gå for fet fisk som for eksempel laks.

En studie viser at jo mer fet fisk du spiser, desto lavere er risikoen for å få en blodpropp i hjertet. Årsaken er omega-3-fettsyrer, som fet fisk er full av.