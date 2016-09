Disse matvarene får svetten din til å lukte godt

Den andre dagen av forsøket ble mennene bedt om å ta på seg en helt ny t-skjorte av bomull, og gjennomføre minimum en times mosjon UTEN å gå i dusjen etterpå.

De svette t-skjortene ble brukt som svetteprøver, der ni kvinner skulle bedømme hvor godt de luktet.

Etter forsøket fant forskerne raskt en sammenheng mellom de t-skjortene kvinnene mente luktet best og de kostholdsplanene som inneholdt masse frukt og grønt. Og her sa noen av kvinnene til og med at noen av de svette t-skjortene hadde blomsteraktig lukt eller at de luktet søtt.