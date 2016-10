Disse matvarene må du aldri pakke inn i sølvpapir

Unngå syreholdige matvarer

Noe som kanskje er overraskende for de fleste er at man ikke bør pakke inn syreholdige matvarer som sitroner, sylteagurk og rødbeter i aluminiumfolie. I hvert fall ikke om man vil sørge for at det ikke vandrer aluminium inn i matvarene.

Aluminiumet fra rullen kan nemlig bli oppløst ved å komme i kontakt med syren, og dermed kan det komme aluminium inn i selve matvaren.