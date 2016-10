Disse vitaminene bør du få i deg

B3-vitamin: Dropp det

I mange år har B3-vitamin hatt et rykte for å kunne behandle alt fra Alzheimers til hjertesykdommer.

Men en stor studie fra 2014 trekker vitaminet ned fra seierspallen. Forskerne fulgte 25 000 personer med hjertesykdommer, og de fant frem til at langtidsvirkende doser med B3-vitamin, gitt for å heve nivået av det gode HDL-kolesterolet, ikke reduserte sannsynligheten for å få hjerteanfall og slag.

Derimot fikk forsøkspersonene på B3-vitamin oftere infeksjoner, leverproblemer og indre blødninger.

E-vitamin: Dropp det

E-vitamin har hatt et rykte for å kunne motvirke kreft. Men en studie av 36 000 enn viste at menn som tok E-vitamin, hadde større sannsynlighet for å bli rammet av prostatakreft.

Forskerne anbefaler at du i stedet for tilskudd spiser masse spinat.