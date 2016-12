Drikk vannet fra denne kokte grønnsaken og gå ned i vekt

Effekt på vekttap, fettvev og kolesterol

Etter 28 dager ble musene veid, og både levermasse og fettvev ble målt. Resultatene viste at de musene som hadde fått peptider fra søtpoteter hadde markant lavere kroppsvekt, kolesterol og triglyserinnivå. Mye tyder på at overskuddsvannet fra søtpoteter har en positiv effekt på vekttap, fettvev og andre faktorer. Forskerne mener at denne kunnskapen om proteinrikt potetvann kan brukes til andre behov, og at det kan være bra også for miljøet, industrien og helsen. Inntil videre er det i hvert fall verdt å prøve hvis du vil ned i vekt!





Få en flott treningstrøye fra Kari Traa + tre numre av I FORM til bare 129 kr