Derfor kan kan du fint spise poteter

På grunn av det høye stivelsesinnholdet har den lysebrune rotfrukten fått ord på seg for å være fetende. Men det er veldig synd. Foruten å være en av de råvarene som metter best for færrest kalorier, bugner nemlig den utskjelte poteten av viktige næringsstoffer som kroppen trenger.

I motsetning til ris og pasta inneholder poteter med skall faktisk så mye C-vitamin at 250 gram er nok til å dekke halvparten av dagsbehovet. Samtidig er den ovale rotfrukten også en kilde til B-vitamin og mineraler som kalium og jern.

Hvor sunn poteten er avhenger imidlertid av måten den tilberedes på. Hvis du spiser poteter i form av pommes frites og potetgull, er det ingen stor helsegevinst å hente. Nedenfor kan du lese hvordan du tilbereder poteter på den sunneste måten.