Er ristet brød sunt?

Dette skjer med brødet når du rister det

Ja, brødristeren er genial når det gjelder å få fram nye smaksnyanser i bakverk og ikke minst friske opp halvgammelt brød. Men svaret på spørsmålet om det er sunt er faktisk både-og.

Når du rister, steker eller baker mat med mange karbohydrater, som for eksempel brød, dannes stoffet akrylamid, som skal kunne øke risikoen for kreft. Samtidig forsvinner noen av vitaminene i brødet. På den annen side har ristet brød lavere glykemisk indeks, noe som betyr at det gir langsommere blodsukkerstigning. Derfor vil du føle deg mett lenger når du har spist ristet brød enn når du har spist brød som ikke er ristet.

Bare litt akrylamid.

Tøft for blodsukkeret.

Relativt lite akrylamid.

Mindre blodsukkerpåvirkning.

Relativt blodsukkervennlig.

Inneholder mye akrylamid.