Får jeg nok vitaminer?

4. Du spiser veldig lite eller veldig ensidig

Du bør vurdere multivitamin- og mineraltablett hvis du for eksempel er på slankekur, fordi spisemønsteret ditt gjør deg ekstra utsatt for manglende næringsstoffer.

5. Du er - eller planlegger - å bli gravid

Da bør du være spesielt oppmerksom på å få nok jern, D-vitamin, folinsyre og eventuelt kalk.

6. Du er vegetarianer eller veganer

Du bør vurdere tilskudd av 12-vitamin, da dette vitaminet utelukkende finnes i matvarer fra dyreriket. I tillegg bør du vurdere jerntilskudd fordi jern opptas mest effektivt i kroppen når det spises som kjøtt og eventuelt kalk, hvis du unngår meieriprodukter.

7. Du har kraftige menstruasjoner

Vurder jerntilskudd. Du får mest ut av jerntilskuddet hvis du tar det rett før leggetid, slik at det ikke konkurrerer med for eksempel kalk og sink i maten din. I tillegg reduserer du risikoen for bivirkninger som kvalme og hard mage. Tar du samtidig andre tilskudd - for eksempel kalk - så ta tilskuddene uavhengig av hverandre, gjerne med flere timers mellomrom.

8. Du er over 70 år

Du bør vurdere tilskudd av kalk og D-vitamin for å forebygge beinskjørhet.