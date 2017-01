Uten at vi nødvendigvis legger merke til det, så inneholder mye av maten vi får i oss mye salt. Og salt er godt, men bare i begrensede mengder. Vi gir deg derfor fem tegn på at du får for mye salt.

1. Ringene føles stramme

Er fingrene blitt tjukkere uten at du ellers har lagt på deg? Da skyldes det muligens væskeopphopninger i kroppen, som kan skyldes for mye salt. Kroppen holder nemlig på væsken som en slags forsvarsmekanisme.

2. Du er tørr i munnen

Er du ofte tørr i munnen? Da kan saltinntaket ditt muligens være for høyt. Når du spiser for mye salt, kjenner kroppen at salt- og væskebalansen ikke er som den skal være. Og da blir du automatisk tørst for å gjenopprette balansen igjen.