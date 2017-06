Sommeren er rett rundt hjørnet, og hva er mer leskende en et iskaldt glass med juice når varmen kommer? Dessverre er ikke alle typer juice like sunne. Her ser du hvordan du får med deg den sunneste juicen hjem fra handleturen.

1. Velg de viktige vitaminene, og unngå konsentrat

Når juicen er fra konsentrat, så er saften fra råvarene blitt varmebehandlet og ofte omdannet til pulver før konsentratet blandes med vann og selges som juice i butikkene. Men mange av de viktige vitaminene som frukt og grønnsaker er fulle av, dør i prosessen fordi vitaminene ikke overlever oppvarmingen.

2. Fersk frukt er best

Selv om en juice selges som "ferskpresset", så kan det ha gått lang tid fra fruktene ble plukket til de faktisk ble presset. Med andre ord så kan ferskpresset juice godt være gammel.