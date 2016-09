Fire dumme vaner som gjør at du legger på deg

Du spiser unødig mye fettstoffer

Det er ikke alltid nødvendig å tilsette forskjellige former for fettstoffer til maten. Mandelsmør er for eksempel veldig populært i smoothier i forbindelse med trening, fordi det inneholder mye protein. Men hvis du ikke sørger for å trene skikkelig hardt, så forbrenner du ikke alle kaloriene det inneholder. Og da legger du altså på deg.

Du spiser for mye protein

Det er veldig individuelt hvor mye protein du trenger - det avhenger blant annet av hvor mye du trener. Her kan du beregne proteinbehovet ditt, så du er sikker på at du ikke får for mye.