Fire overraskende matvarer du ALDRI bør spise rå

Du har sikkert lært at rått kjøtt og deig er noe av det du skal holde deg unna hvis du vil unngå å bli syk. Men det betyr ikke at du kan spise grønnsaker og andre matvarer som inneholder naturlige giftstoffer og andre ring, som ikke er bra for magen. Hvis du er skikkelig uheldig, kan du ende opp med å bli alvorlig syk.

1. Poteter

Det er ikke det at en rå potet er supergod å spise, men det er greit å vite at den faktisk kan gi deg voldsomme fordøyelsesproblemer hvis du ikke tilbereder den.

2. Bønnespirer

Nam, vi elsker bønnespirer. Og vanligvis spiser vi dem rå i en salat. Men det er faktisk risiko for at disse spirene er fulle av både salmonella, e-colibakterier og listeria.

Med andre ord er det VELDIG viktig at du vasker bønnespirene grundig, hvis du vil unngå å bli alvorlig syk.