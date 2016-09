Gir vegansk kosthold nok næring?

Det dukker stadig opp flere restauranter som bare tilbyr vegansk mat. Det avspeiler naturligvis at flere og flere velger å leve av et vegansk kosthold - altså et kosthold som utelukkende består av plantebasert mat. I motsetning til vegetarianere, spiser veganere heller ikke ting som kommer fra dyr - som for eksempel melk eller egg.

Men er det sunt?

En gruppe tyske forskere har undersøkt hvorvidt den veganske levestilen gir den næringen vi trenger.

Studien er utgitt i magasinet German Nutrition Society, og her er svaret klart. Med et strikt vegansk kosthold er det veldig vanskelig, eller nesten umulig, å få alle de nødvendige næringsstoffene..