Det kan være vanskelig å få i seg all den frukten som du og kroppen din trenger. Og spesielt når det handler om de fruktene som er ekstra bra for helsa di.

1. Acai

Dette bæret er berømt for dets antioksidanter. Og så reduserer det betennelser i kroppen. Bæret hjelper også musklene til raskere å heles, slik at du fortere. blir kvitt ømme muskler etter en tøff treningsrunde. Spis dem i en smoothie eller bland dem i grøten.

2. Blåbær

Det finnes nesten ikke noe som blåbær ikke er bra for. De blå bærene kan blant annet hjelpe deg med å redusere stress og senke risikoen for hjerteinfarkt. De er også bra for synet og hjertet generelt. Bland dem i en grøt og la de stå på kjøl natten over. Så har du enkelt en sunn frokost eller lunsj klar til neste dag.