Nøkkelhullsmerket er et smart nordisk ernæringsmerke som skal gjøre det lettere for deg å velge sunt i butikken.

Hele 98 prosent av alle nordmenn kjenner til merket, som finnes på et hav av matvarer, fra ost til kjøtt, brød, ferdigretter og dressinger. Merk at også matvarer vi vanligvis ser på som usunne, kan få nøkkelhullet dersom varen er sunnere enn andre produkter i samme kategori. Frossenpizzaen er for eksempel bakt på fullkornmel og har grønnsakfyll på toppen. I utgangspunktet er det imidlertid bare matvarer som kan inngå i et sunt kosthold som kan få merket, og ikke for eksempel godteri, is og kaker.

Fire kriterier til nøkkelhullsmerket

Det er fire kriterier de ulike matvaregruppene skal oppfylle. Generelt skal produktene leve opp til disse kravene: