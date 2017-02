Ni røtter som booster helsen din

Knollselleri er rik på K-vitamin, som er viktig for beinmassen. Flere av de proteinene som skal sørge for at beinvevet er tett, er avhengige av K-vitamin for å fungere. Ettersom dette vitaminet er fettløselig, får du mest ut av selleriens sunne egenskaper hvis du spiser den med litt fettstoff. Du kan for eksempel marinere den i olje.

Bruksområder: Knollselleri kan rives fint til råkost, sette smak på supper eller mos og smaker nydelig når den stekes i ovnen. Knollselleri er også godt i risotto eller som erstatning for en del av kjøttet i kjøttkaker og kjøttsaus.

Tilsett knollselleri i denne fortryllende gresskarsuppen.