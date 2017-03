Du har garantert hørt at vann er sunt - og at du skal drikke masse av det. Vann er også bra for vekttap og tusenvis av andre ting. Men visste du at det også finnes tidspunkter da det ikke er så lurt å drikke vann. Vi har listet opp fem tidspunkter da det ikke er så lurt å drikke vann.

1. Når du allerede HAR drukket masse vann

Det skjer ytterst sjelden, men det ER faktisk mulig å drikke så mye vann at du påvirker kroppens saltbalanse negativt. Du risikerer å bli svimmel og kaste opp. Og i ekstremt sjeldne tilfeller, så kan du faktisk dø av det. Men igjen; det er VELDIG sjeldent.

2. Hvis urinen din er helt klar

En helt klar urin er tegn på at væskebalansen er akkurat som den skal være. Det er først når urinen begynner å bli gul, at det er tegn på at kroppen trenger væske.