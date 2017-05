En skål med havregryn, et par rugbrødskiver, en håndfull nøtter og noen gulrotstaver. Det trenger ikke være vanskelig å ha et kosthold med mye fiber. Og drømmer du om å kvitte deg med et par kilo, så er det faktisk flere grunner til nettopp å øke fiberinntaket.

Kostfiber er grove karbohydrater som finnes i alle vegetabilske matvarer. I motsetning til vanlige karbohydrater, så er kostfiber nærmest ufordøyelig. Samtidig suger fibrene til seg masse vann, slik at de svulmer opp og fyller mer i magesekken.

Når du spiser mat med masse fibrer, for eksempel frukt, grønt, nøtter eller kornpordukter, så vil du derfor føle deg mett i lenger tid av gangen. Og jo mettere du føler deg, desto mindre er sannsynligheten for at du faller for usunne fristelser.

Som en bonus skal det heller ikke så mye til å få i seg nok firer. Til en voksen kvinne er det nok med bare 30 gram om dagen.