Om du setter tennene i en god linsesalat eller lar kjeven jobbe overtid med en håndfull knasende gulrøtter, så er det fordøyelsessystemet som sørger for at du får optimalt ut av næringsstoffene i maten.

Men stress, dårlig mat og manglende mosjon kan fort sette kjepper i hjulene for prosessen. Heldigvis er det mange ting du kan gjøre for å gi fordøyelsen en hjelpende hånd. Bare se her!

1. Tygg maten godt

Spis saktere og tygg med lukket munn. Da sluker du mindre luft og unngår luft i magen. Samtidig sørger tyggingen for at du føler deg mett.