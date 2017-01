Avokadoens hemmelighet

Enten er den for hard til å spises eller så er den så brun at det bare er å kaste den. Heldigvis har vi samlet noen nyttige tips for hvordan du modner avokadoen, slik at den er klar når DU skal bruke den.

Mer enn sju dager

Er det lenge til du skal bruke avokadoen? Og du vil helst ikke at den skal bli brun og ekkel? Legg den i fryseren!

Her ser du hvordan du gjør det

Konsistensen endres litt etter en tur i fryseren, og derfor anbefaler vi at du bruker opptint avokado i en herlig guacamole eller i en sunn sjokolademousse.

To til sju dager

En avokado holder seg gjennomsnittlig i to-sju dager, avhengig av hvor moden den er. Det beste stedet å oppbevare avokadoen på, er i en skål på kjøkkenbenken.

Så enkelt sjekker du om avokadoen er moden: