Tre matvarer som er sunne for brystene dine

1. Hvetekim

Det er masse mineraler, vitaminer og næringsstoffer i hvetekim, og undersøkelser viser at de kan bidra til å redusere en rekke PMS-symptomer - for eksempel ømhet i brystene. For å få alle fordelene av hvetekim, kan du drysse det over en salat eller blande det i smoothien.

2. Blåbær

Blåbær eller blåbærekstrakt inneholder mange polyfenole stoffer, vitaminer og minera­ler, som er i stand til å redusere risikoen for brystkreft. Kjøp dem som snack eller i pulverform til smoothien, yoghurten eller havregryn.