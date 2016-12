Velg helmelk for vektens skyld

Helmelken er hentet ut av skammekroken. Bare i 2016 har to forskningsgrupper kommet fram til samme konklusjon: at helmelk og andre fete meieriprodukter faktisk er bedre for helsen enn de magre.





En stor amerikansk undersøkelse viser at forsøkspersoner som inntok fete melkeprodukter og dermed hadde høyt innhold av fettstoffer i blodet, hadde halvert risiko for å få diabetes. Omvendt var de forsøkspersonene som hadde et lavt innhold av disse fettstoffene i blodet, dobbelt så utsatt.





Samtidig har svensk forskning vist at risikoen for å utvikle fedme er større hos dem som holder seg til skummetmelk og mager yoghurt, enn hos dem som drikker et glass helmelk hver dag og bruker smør på brødet. Forskerne er i tvil om årsaken, men antar at én grunn kan være at de fete melkeproduktene gjør deg så mett at du spiser generelt færre kalorier.