Det kommer kanskje ikke som noe sjokk at frukt og grønt krever vann for å kunne gro. Men du blir kanskje overrasket over hvor mye kvann de sunne, gode råvarene faktisk forbruker.

Water for Food-instituttet ved University of Nebraska har undersøkt det gjennomsnittlige vannforbruket på verdensbasis for en rekke matvarer, og de har kommet fram til at det kreves 700 liter vann for å produsere en kilo epler. Det tilsvarer cirka 78 liter vann per eple, og epler er ikke en gang den verste vannslukeren. En kilo mango forbruker hele 1600 liter vann.

Det bekymrer deg kanskje ikke så mye akkurat nå, men i en tid der klimaendringer og et økende befolkningstall setter verdens vannressurser under press, kan det være lurt å se litt på råvarenes vannforbruk.



Vannforbruk for frukt og grønt

Mango: 1600 liter

Fersken/nektarin: 1200 liter

Mais: 900 liter

Banan: 860 liter

Eple/pære: 700 liter

Appelsin: 460 liter

Avokado: 283 liter

Poteter: 250 liter

Agurk: 240 liter

Kål: 200 liter

Tomat: 180 liter