Sju matvarer du (kanskje) ikke visste var fermenterte

3. Surdeig

Surdeig består av mel, vann og salt. Når blandingen står i rom­temperatur, begynner gjærceller og melkesyrebakterier å omdanne karbohydratene i melet til karbondioksid og melkesyre. Brød hevet med gjær får en ganske ensartet smak, mens surdeigsbrød har en mer kompleks smak. Surdeigsbrød kan holde seg friskt i flere dager, og de mineralene som er i brødet blir mer tilgjengelige, slik at kroppen lettere opptar for eksempel det jernet som er i det ferdige brødet.

Se hvordan du lager din egen surdeig.

Bruksområder: Rugbrød og lysere brødtyper.

4. Sjokolade

Hvem ville ha trodd at manges yndlingssnop smaker så kjempegodt på grunn av fermentering? Kakaobønnenes fruktkjøtt gjæres, og sukkerarter i fruktkjøttet brytes ned slik at det oppstår mye melkesyrebak­terier. Bakteriene produserer melkesyre som endrer pH-verdien, slik at proteiner brytes ned og sukkerarter omdannes. Det er denne prosessen som gir de smaksnyansene vi elsker. I gamle dager ble kakaobønnene spontant fermentert under bananbladene, men i dag tilsettes som regel en startkultur.

Bruksområder: Dypp fruktbiter i sjokolade og legg dem på grovbrød og mysli – og i kaker.