Snik mer grønt innabords

Spinat

De grønne blader kan få Skipperns muskler til å bli enorme på null komma niks, og spinaten kan faktisk gjøre noe av det samme for deg. De grønne bladene er iallfall svært rike på både jern og folsyre, som er avgjørende for å transportere oksygen rundt i kroppen. Samtidig strutter spinat av A-vitamin, som styrker immunforsvaret. Smaken er syrlig, men samtidig mild, og det gjør at du kan bruke spinat sammen med omtrent alt av ingredienser.

Her kan du skjule den:

I pannekaker.

De grønne super­bladene gir dem en nydelig smak. Passer både morgen, middag og kveld, for eksempel brettet rundt en pølse, litt røykelaks eller sesongens grønnsaker. Her finner du oppskriften på spinatwraps.

I smoothier.

Spinat smaker kjempegodt sammen med for eksempel avokado, frosne bær og litt melk. Hvis du bruker frosne spinatkuler, slipper du å lage isbiter.

I risottoen.

Du vender bare den silte spinaten i risen rett før servering sammen med parmesan og eventuelt stekt sopp. Spinaten gir risottoen et vakkert grønnskjær.

I eggekaken.

Stek spinaten i panna, og pass på at du trykker ut det meste av vannet slik at eggekaken ikke blir for vannete. Hell eggemassen over spinaten, og la det stivne. Legg eventuelt bacon eller chorizopølse på toppen. Enkel, billig og sunn hverdagsmat!

I fiskeretter.

Spinat passer ypperlig i lakselasagne, rullet inn i rødspettefileter eller som en sunn bunn til ovnsbakt torsk.

Gode erstatninger:

Løvetannblader, skvallerkål, mangold (bladbete), savoykål, grønnkål og squash.