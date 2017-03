Slik får du nok grønnsaker

Forbered grønnsaker til hele uka

Selv om du ikke har tid til de helt store kuli­nariske prosjektene når du kommer hjem fra jobb, er det flere ting du kan gjøre for å spise mer grønt til hverdags.

Nøkkelordet er forberedelse. Mot slutten av helgen kan du bruke en liten halvtime på å forberede grønnsaker for hele uken. Du kan for eksempel rive gulrot eller kål, slik at du har fyll til en kjøttsaus eller enkel råkost til en fiskerett. Lag gjerne store porsjoner, så har du mat for flere dager.

Her ser du hvordan du får flere grønnsaker inn i måltidene dine.

Men vær oppmerksom på at grønnsakene ikke tåler lys og oksygen. Vitaminene og det naturlige innholdet av antioksidanter kan derfor gå tapt når du behandler grønnsakene mange dager i forveien.

Heldigvis er det enkelt å løse ved at du legger grønnsakene i en lufttett beholder så snart du har kuttet dem opp. For å forlenge holdbarheten ytterligere kan du legge litt fuktig kjøkkenpapir øverst og nederst i beholderen. Hvis du også presser litt sitron over, unngår du at grønnsakene blir brune.