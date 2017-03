Slik fermenterer du maten din

Seks tips til fermentering

1. væske: Ingenting skal stikke opp over saltlaken, ellers risikerer du at grønnsakene blir tørre eller mugne på toppen. Hvis du fermenterer grønnsaker som ikke inneholder særlig mye væske, som rotfrukter, må du tilsette en lake.

2. salt: Når du fermenterer grønnsaker, er salt helt avgjørende. Det sikrer at de salttolerante melkesyrebakteriene får en mulighet til å utkonkurrere sykdomsfremkallende bakterier. Tilsett 20 gram salt per liter væske.

3. ikke noe luft: Sørg for at godsakene ikke får luft. Det finnes spesielle krukker beregnet på fermentering, som slipper ut karbondioksid uten å slippe inn luft.

4. luft ut: Hvis du ikke bruker en spesiell gjærkrukke, er det lurt å åpne glasset litt de første dagene og så lukke det igjen.

5. varme: Ca. 20 grader er perfekt, for eksempel i kjellleren. Er temperaturen for lav, kommer ikke fermenteringen skikkelig i gang, og smaken blir sur og kjedelig. Er temperaturen for høy, går prosessen for raskt til at det kan utvikles en fyldig og god smak.

6. slutt på putringen: Fermenterings­prosessen er ferdig når du synes at smaken er passe syrlig. Vanligvis tar det tre–fire uker.