Farvel til pasta, ris, brød og poteter

... Her er de nye karbohydratene

Du har sikkert fått med deg at store mengder ris, potet og hvit pasta på middagstallerkenen ikke er bra for verken helsa eller livvidden. Men det smaker jo godt og passer perfekt til mange av favorittrettene dine – og hva skal du egentlig velge istedet? Du kan jo alltids blande en salat, men det blir fort kjedelig og maten får ikke den substansen og fylden som du får fra pasta, ris & co. Tenk bare på en lasagne uten lasagne­plater, en indisk karrirett uten ris eller en hamburger uten brød.

Heldigvis er det fullt mulig å erstatte den hvite stivelsen med andre, sunnere alternativer. Den opplagte løsningen er å bytte ut ris, brød og pasta med fullkornva­riantene og droppe de gamle vitaminfattige potetene til fordel for nypoteter med skallet på. Da får du både flere vitaminer og mer fiber, som er bra for fordøyelsen og holder deg mett lengre.

Er du på jakt etter en enda sunnere løsning, kan du ta skrittet videre og velge grønne alternativer. De byttehandlene vi viser her, gir deg både mer fiber, vitaminer og mineraler, samtidig som du får en skikkelig dose antioksidanter og kutter godt ned på kaloriene.

I artiklene nedenfor finner du forslag til mange sunne alternativer som kroppen vil elske deg for at du velger.