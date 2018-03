Er egg sunt?

Gir egg forhøyet kolesteroltall?

Det er en utbredt og seiglivet myte at egg er dårlig for kolesteroltallet. Det stemmer riktig nok at egg inneholder mye kolesterol. Men forskerne har for lengst blitt enige om at kolesterolnivået i maten vår - inkludert egg - ikke har noen stor betydning for kolesterolnivået i blodet, fordi kroppen selv danner og regulerer kolesterolet.

Hvis du bare spiser litt kolesterol, danner kroppen dermed mer kolesterol og motsatt.

For høyt kolesteroltall er ikke en sykdom i seg selv, og du merker ikke om talet er for høyt, men et for høyt kolesteroltall kan likevel være farlig fordi det er en medvirkende årsak til utviklingen av åreforkalkning.