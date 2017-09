For 500 siden spiste Azteker-krigerne chiafrø for å få energi og utholdenhet før de skulle i kamp. De små, brune frøene nådde først fram i Skandinavia i 2013, men siden lanseringen har interessen stadig vært økende. Med rette, for chiafrø har en lang rekke helsegevinster.

Derfor er chiafrø sunne

1. Fiber: Chiafrø har et skyhøyt fiberinnhold. Du får hele fem gram fiber i en spiseskje med chiafrø, noe som er mye høyere enn for eksempel sesamfrø, linfrø og solsikkefrø. Fiberet binder til seg masse væske - opp til 27 ganger sin egen vekt - og svulmer derfor opp i tarmene. Det styrker fordøyelsen og holder deg mett lenge. Chiafrø kan derfor hjelpe deg hvis du vil ned i vekt. Fiberet bidrar også til å holde blodsukkeret stabilt.