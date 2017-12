Sild styrker helsa

Det høye innholdet av D-vitamin i sild er blant annet med på å styrke skjelettet, tennene og humøret. Den fete fisken kan i grunnen bidra til å forlenge livet. Slldas fett består nemlig hovedsakelig av sunne fiskeoljer som både kan lindre giktsmerter og forebygge blodpropp. Det er de sunne omega-3-fettsyrene som senker blodtrykket samtidig som fettsyrene bidrar til å åpne de såkalte kalumkanalene, som igjen utvider blodårene. Som en bonus bidrar fettsyrene også til å styrke immunforsvaret.

Sild holder hjernen sunn

Fet fisk som blant annet sild, er veldig bra for hjernen. Det gjelder særlig ved julelunsjen, der det ofte tilbys både øl og snaps. Studier har tidligere vist at store mengder alkohol skader hjernen. Og et overdrevent alkoholforbruk kan også gjøre at du blir rammet av demens. En undersøkelse fra Loyola University Chicago Stritch School of Medicine og University of Kentucky viser imidlertid at de sunne omega-3-fettsyrene beskytter mot betennelse i hjernen - og det er ofte betennelse i hjernen som forårsaker demens. Så hvis du vil beskytte hjernen er det ingen grunn til å unngå fet fisk som sild. Spis den gjerne både til julelunsjen og middagen.