Fem sunne grunner til å spise pepperrot

Pepperrot blir også kalt for Nordens chili. Den lille roten kan nemlig få både nesen til å renne og sette fart på vinterrettene, forbrenningen og helsen din.

1) Passer på hjertet

Undersøkelser viser at hvis man spiser revet pepperrot, så senkes pulsen. Pepperrot er samtidig rik på mineralet kalium som senker blodtrykket. Så hjertet ditt kommer til å elske deg for at du pepper opp maten med den klassiske, nordiske roten.

2) Fjerner forkjølelsen

Pepperrot er rik på sennepsoljer som renser bihulene, og på A og C-vitamin som styrker immunforsvaret. Så med pepperrot i hånden, er du klar for å bekjempe vinterens virus og bakterier.

3) Gir energi

Det er masse jern i pepperrot, og jern sørger for at oksygenet transporteres rundt i kroppen og dermed også for at alle cellene fylles med energi.