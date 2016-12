Her er julens sunneste snacks

Spis en håndfull nøtter om dagen - og gjør helsen din en stor tjeneste!

Slik lyder det gode budskapet fra en gjeng britiske forskere som har analysert data fra 29 nøttestudier, med totalt mer enn 800 000 deltakere.

Spiser du 20 gram nøtter om dagen, kan du redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer med nesten 30 prosent, kreftrisikoen med 15 prosent og risikoen for tidlig død med 22 prosent, sier forskerne fra Imperial College London.

Mye tyder på at nøttene også vil kunne redusere risikoen for diabetes med hele 40 prosent, men her har ikke forskerne like mange data som for de andre sykdommene.

Fritt valg blant alle nøtter

Tilsynelatende er det fritt valg på nøttehylla. Forsøkspersonene har nemlig spist alle slags nøtter fra mandler til valnøtter, hasselnøtter, kasjunøtter, pistasienøtter, pekannøtter, paranøtter og peanøtter, og alle nøttene hadde en forebyggende effekt.

Forskerne anbefaler imidlertid at du spiser en god blanding av alle nøtter, da de har hver sine spesielle fordeler.