Gjæret te høres kanskje ikke så godt ut, men det er det - og så er det i tillegg sunt. Den gjærede - eller som det også heter, fermenterte - teen kalles kombucha-te og har røtter i Kina fra 2000 år tilbake, da drikken var kjent som livseliksir.

Og det gode ryktet fulgte med da kombucha-teen begynte å poppe opp i helsekretser for noen år siden: Drikken fikk ryktet på seg for å kunne helbrede og forebygge stort sett alt fra kreft til nyresvikt. Ryktene var så sterke, spesielt i USA der drikken har vært populær i flere år, at amerikanske eksperter så seg nødt til å fastslå at det ikke er vitenskapelig belegg for alle de sunne fordelene.