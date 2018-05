Hvorfor er menn og kvinners kaloribehov forskjellig?

Generelt kan vi si at menn trenger 15-20 prosent flere kalorier enn kvinner. Forskjellen på menn og kvinners kaloribehov henger sammen med at menn som regel veier mer enn kvinner. En gjennomsnittsmann veier omtrent 10 kilo mer enn en gjennomsnittskvinne - og trenger derfor flere kalorier per dag.

Samtidig er det forskjell på menn og kvinners kroppssammensetning, menn har som regel mindre fettmasse og større muskelmasse enn kvinner. Dette bidrar også til forskjeller i forbrenningen, fordi muskler forbruker flere kalorier enn fett.

Forskjellen i menn og kvinners kaloribehov gjelder ikke bare i hvilketilstand, men også under fysisk aktivitet, der mannens større kroppsvekt gjør at han også her trenger flere kalorier for å holde sin tyngre kropp i gang.