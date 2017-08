Hva vil det si å trøstespise?

Mange trøstespiser eller overspiser for å få det bedre med seg selv, for eksempel når vi opplever et nederlag. Maten skiller ut belønningsstoffer i hjernen, og det gir en følelse av velvære.

Problemet med trøstespising er bare at det fort kan bli til mer, og etter hvert blir mat løsningen på alle problemer. Det kan føre til vektøkning, uten at du får løst problemene.

6 tegn på at du trøstespiser

Mat virker beroligende på deg når du føler deg presset eller nedfor. Når du har spist (for mye) usunt, får du ofte dårlig samvittighet. Når du vil gi deg selv en belønning, er det alltid med mat, og helst noe usunt. Du spiser ofte i smug fordi du skammer deg over hvor mye du propper i deg. Du føler deg ofte sliten, trøtt og irritabel, selv om du får i deg mye energi. Du har sjelden noen klar følelse av hva du egentlig har behov for.

