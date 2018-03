Ja-maten som får orden på magen!

Oppblåsthet, irritabel tarm, luft i magen og forstoppelse er alle symptomer på irritabel tarm (IBS). Og sliter du med dette, er det ekstra viktig å passe på kostholdet og være snill mot magen.

At et sunt kosthold er viktig for helsa vår, er ingen hemmelighet, men det finnes faktisk visse matvarer og -typer med egenskaper som fungerer bedre for enkelte kroppsdeler enn andre. Deriblant magen.

Snill magemat:





- Fiber / kostfiber

- Probiotika

- Proteiner og magert kjøtt

Mens belgfrukter, kål og tunge karbohydrater kan forværre magebesværet, er det en fordel å spise fiber, probiotika og proteiner. Proteiner ligger lett i magen, og lyst kjøtt er lettere fordøyelig enn rødt kjøtt.

Fiber hjelper godt for fordøyelsen. Fiber får du gjennom ulike grønnsaker, korn og nøtter. Spisskål og asparges er god kilder til "riktig" kostfiber.

Gluten kan også virke irriterende på mange sensitive mager, så har du mulighet til å unngå større mengder gluten i hverdagen, kommer nok magen til å takke deg!