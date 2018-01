Hva er ingefærshot bra for?

Den lille planteroten, ingefær, har mange veldokumenterte egenskaper, men direkte effekt på forkjølelser har den ikke.

Det betyr imidlertid ikke at en ingefærshot er helt uten effekt. Når du spiser ingefær styrker du immunforsvaret slik at det har krefter til å ta seg av de virusene som skaper forkjølelsen.

For å få fullt utbytte av ingefærens kraftige stoffer, er det imidlertid viktig at du får i deg en stor dose - minst fem gram daglig. Hvis du får i deg ingefær via en ingefærshot, skal det som regel det dobbelte til, fordi store deler av roten blir kuttet vekk og kastet i forbindelse med tilberedningen.





Oppskrift på ingefærshot

Dette trenger du til 1,5 liter ingefærshots