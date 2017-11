JUICE: Drikk dine vitaminer

Juice er flytende vitaminer

Hjemmelaget er best

Husk også fiberinnholdet

20 sunne juice-oppskrifter

I FORM gir deg massevis av oppskrifter på supersunn juice: Se oppskrifter på juice nedenfor.Liker du vitaminer og mineraler i flytende form, kan du glede deg over at et glass fyldig juice er en ypperlig snarvei til å fylle dagskvoten.Alt du trenger, er friske råvarer og en juicepresse. Juice-pressen utnytter nemlig råvarene fullt ut fordi den presser hele frukten eller grønnsaken, men du kan også bruke en blender. Begge løsningene gir en supersunn juice og kan erstatte mye av den daglige dosen med frukt og grønt. Flere flavonoider, stoffene som styrker immunforsvaret, blir først frigjort etter en tur i juice-pressen. Når du lager juice selv, er det viktig at du bearbeider råvarene raskt og drikker juiceen med en gang for å få nytte av de gunstige stoffene i størst mulig grad. Når overflaten på frukt og grønnsaker først er brutt, mister de raskt en stor del av antioksidantene, og det svekker de ernæringsmessige egenskapene til juice. I tillegg til en masse antioksidanter er juice full av ”langsomme” karbohydrater, det vil si at de tas langsomt opp i kroppen, gir langvarig energi og kvikker opp.Nøyer du deg med å presse ut saften med en sitruspresse, går du glipp av det meste av fiberinnholdet og får med langt færre vitaminer og flavonoider. Mange av de sunneste plantestoffene og fibrene sitter nemlig i de faste delene i frukten. Det er derfor bra å tilføre noe av fruktkjøtt-restene i juice.