Oppskriften på en perfekt helg

Gode vennskap er en av livets viktigste ingredienser. Det er både hyggelig og viktig, men i en hektisk hverdag kan det til tider være vanskelig å sette av tid til de viktige vennskapene, og ikke minst til planlegging av årets jentehelg.

Kjenner du deg igjen? Det er godt for sjelen med kvalitetstid med gode venner! Hva med en jentehelg full av shopping, spa og god mat?

Den 21 - 23. oktober inviterer Norwegian Outlet Stavanger og Sola Strand Hotel til jente- og shoppinghelg! Her er alt tilrettelagt for at du kan bruke tid på å kose deg med dine venninner, og skape minner som dere vil leve lenge på.

Bo blant sanddynene på Solastranden, nyt deilig mat, velvære, morsomme aktiviteter, og en dag med shopping på Norwegian Outlet på Ålgård. Høres det fristende ut?

Jente- og shoppinghelg:

· Overnatting i dobbeltrom fredag-søndag med frokost

· Inngang til velværeavdelingen i Nordsjøbadet Spa med basseng, badstuer, kaldtvannskulp og deilige avslapningsområder

· Tre-retters middag fredag

· Transport til Norwegian Outlet på Ålgård

· Shopping på Norwegian Outlet på Ålgård

· Buffet lørdag

· Trening med Sats Elixia

· Moteshow og gavedryss med Kathrine Sørland

· Morsomme aktiviteter og underholdning

Pris: kr 1990,- per person

Les mer om tilbudet og bestill her!