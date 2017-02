Kostholdsplan til ukens hverdager

Pasta med grov valnøttpesto

Mangler du inspiration til sund aftensmad? Og har du en for travl hverdag til at stå i køkkenet i flere timer? Så er der råd at Trenger du inspirasjon til sunne middager? Og er hverdagen for hektisk til at du kan stå på kjøkkenet i flere timer? Her er det råd å få! Pasta med grov valnøttpesto tar bare 15 minutter å lage, og den er både sunn og smakfull.