Oppskrift på pastasalat med and

Pastasalat

Til 4 personer

2 stk. rød paprika

2 stk. gul paprika

1 ss olivenolje

2 andebrystfileter

Havsalt

300 g fullkornpasta

1 ss olivenolje

½ ss hvitvinseddik

1 ts dijonsennep

½ ts rørsukker

½ ts havsalt

Svart pepper

2 ss persille

50 g hasselnøtter

Slik gjør du

Skjær paprikaene i to på langs, rens dem og stek i ovnen ved 220 grader i 15 min.



Legg dem i en plastpose til avkjøling. Fjern skinnet, skjær i mindre biter og gni inn med olivenolje.



Fjern fettet fra andekjøttet, og kok i saltet vann i en time.



Skjær kjøttet i mindre biter.



Kok pastaen etter anvisning på pakken.



Lag en marinade av olivenolje, hvitvinseddik, sennep, rørsukker, salt, pepper og finhakket persille, og legg pastaen i marinaden.



Rist hasselnøttene i en panne, og gni av skallet.



Vend andekjøtt, paprika og hasselnøtter i pastaen, og server pastasalat.





Næringinnhold





Pastasalaten sunn fordi

Energi per person

Retten strutter av antioksidanter som C-vitamin, karotener og flavonoider, som er supre for immunforsvaret. Retten har også et høyt jerninnhold, som er viktig for blodproduksjonen.

Energi: 604 kcal

Fett: 20 gram

Protein: 38 gram

Karbohydrat: 66 gram