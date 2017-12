Derfor er rødkålsalaten sunn

Det er mange flere fordeler ved å spise rå rødkålsalat i stedet for å spise den varme varianten. Rå og kald rødkål inneholder nemlig mange flere vitaminer, mineraler og antioksidanter enn den klassiske, varme versjonen som de flest kjenner til.

Rødkålen er også full av fiber og den sunne kålen er veldig bra for tarmene - og så gir den samtidig en skikkelig god metthetsfølelse.

En tidligere studie har også vist at rødkålen også beskytter mot brystkreft, i tillegg til at den er supersunn. Studien viste nemlig at kvinner som spiser rikelige mengder har 50 prosent mindre risiko for å bli rammet av brystkreft sammenlignet med kvinner som aldri spiser den ellers så sunne og velsmakende kålen. Mange mener at de plantestoffene som oppstår når rødkålen brytes ned i kroppen, forhindrer at kreftcellene deler seg.

Plantestoffene i rødkålen har også andre fordeler. Blant annet kan stoffene redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer og andre kreftformen enn bare brystkreft, styrke hjernefunksjonen, dempe muskelømhet etter en styrkeøkt og styrke immunforsvaret.

Det finnes altså atskillige gode grunner til å spise rødkål - og kanskje du kan erstattet den varme rødkålen med denne rødkålsalaten på julaften.