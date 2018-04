Hvem sier at sunn mat må være kjedelig? Ikke vi. Wraps kan fylles med all verdens gode råvarer, slik at de ikke bare er sunne, men også smaker himmelsk.

Wraps er et godt valg i en travel hverdag, der middagen må gå raskt og være sunn. Og selv de mest kresne kommer til å spise, fordi wraps kan varieres i det uendelige.

Wraps passer ikke bare godt som middag, de passer også godt i matpakka. Så hvis du er lei av skiver med leverpostei, er det bare å kaste seg over de gode oppskriftene.

Wraps er ikke bare wraps

Her får du alle våre oppskrifter på velsmakende og sunne wraps. Prøv for eksempel gode wraps med laks, kylling eller wraps av kål.

I motsetning til den vanlige tortillalefsa, kan deigen til wrapsene være alt fra vaffel til omelett, og du kan fylle den med all verdens sunne ting. Fyll, rull, spis - så enkelt er det.

Hvilken oppskrift blir din favoritt?